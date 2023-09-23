Kapten Al Nassr Cristiano Ronaldo Bikin Kiper Terbaik Dunia 2021 Kebobolan Gol Hantu!

KAPTEN Al Nassr, Cristiano Ronaldo bikin kiper terbaik dunia 2021 kebobolan gol hantu saat menghadapi Al Ahli di laga lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024, pada Sabtu (23/9/2023) dini hari WIB. Kiper terbaik dunia 2021 versi FIFA yang dimaksud adalah Edouard Mendy.

Seperti yang diketahui, laga bertajuk big match memang tersaji di pekan ketujuh Liga Arab Saudi 2023-2024. Berlangsung di KSU Football Field, Riyadh, Arab Saudi, Al Nassr berhasil menang tipis 4-3 atas tim tamu.

Al Nassr menang berkat apiknya penampilan Ronaldo dan Talisca, Sebab kedua pemain tersebut sama-sama menyumbang dua gol.

Sementara Al Ahli yang diperkuat pemain-pemain jebolan Liga Inggris, seperti Riyad Mahrez, Roberto Firimono, dan Allan Saint-Maximin justru harus mengakui kehebatan Faris Najd –julukan Al Nassr. Ketiga gol Al Ahli pun dicetak oleh Franck Kessie, Riyad Mahrez, dan Firas Al-Buraikan.

Secara jalannya pertandingan, laga Al Nassr vs Al Ahli memang berlangsung sangat menarik. Bahkan gol sudah langsung tercipta ketika pertandingan baru berjalan empat menit, yang mana gol tersebut dicetak oleh Ronaldo.

Menariknya, gol yang diciptakan oleh Ronaldo itu disebut bak gol hantu karena sejatinya bola memang tidak terlihat oleh sang kiper, Mendy. Sebagai informasi, gol pertama itu bermula dari kesalahan lini pertahanan Al Ahli yang kehilangan bola di wilayah sendiri.

Bola Al Ahli itu direbut oleh Sadio Mane yang langsung berlari ke gawang tim tuan rumah. Ketika melihat rekannya kosong, Mane pun langsung memberikan umpan kepada Ronaldo.