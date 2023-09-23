Bagaimana Kabar Ronaldo Kwateh Sekarang?

BAGAIMANA kabar Ronaldo Kwateh sekarang? Nama striker muda Indonesia, Ronaldo Kwateh, bak hilang ditelan bumi. Setelah terakhir kali tampil pada ajang Piala Asia U-20 2023 di Uzbekistan, kabar Ronaldo Kwateh tidak terdengar lagi.

Ronaldo Joybera R Junior Kwateh merupakan pemain keturunan Liberia-Indonesia yang lahir di Yogyakarta pada 19 Oktober 2004. Namanya mencuat ke kancah persepakbolaan Tanah Air setelah tampil apik bersama tim muda Persib Bandung.

Penampilan apik itu lantas membuat dirinya direkrut ke tim utama Madura United pada 2021. Menariknya, pemain berposisi utama sebagai sayap kanan ini langsung menjalani debut bersama Laskar Sape Kerap di usianya yang masih sangat muda, yakni 16 tahun.

Gemilangnya penampilan Ronaldo Kwateh membuat dirinya rutin dipanggil ke Timnas Indonesia di usianya yang masih muda. Tercatat, putra dari mantan pemain PSIS, Roberto Kwateh itu telah mencatatkan caps bersama Timnas U-19, U-20, U-22, U-23, hingga senior.

Pada awal 2023, pemain berusia 18 tahun itu juga mendapat tawaran bagus untuk bergabung bersama klub asal Turki, Bodrumspor. Hanya saja, belum sempat menjalani debut, Turki dilanda gempa yang membuat kompetisi dihentikan.

Akan tetapi, Ronaldo Kwateh tetap memiliki agenda lain untuk bermain bersama Timnas Indonesia U-20 untuk ajang Piala Asia U-20. Sayangnya, pada turnamen yang digelar di Uzbekistan itu, Timnas Indonesia U-20 yang dilatih Shin Tae-yong gagal lolos dari babak fase grup.

Setelah itu, Ronaldo Kwateh kembali bersiap untuk mengikuti Piala Dunia U-20 yang seyogyanya digelar di Indonesia. Namun, karena batalnya gelaran Piala Dunia U-20 Indonesia, Ronaldo Kwateh kemudian diproyeksikan untuk menjadi penggawa Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 2023 Kamboja.