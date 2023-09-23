Ikuti Shin Tae-yong, Timnas Malaysia U-23 Tunjuk Kim Pan-gon sebagai Pelatih?

IKUTI Shin Tae-yong, Timnas Malaysia U-23 tunjuk Kim Pan-gon sebagai pelatih? Peluang itu terbuka karena Elangowan Elavarasan baru saja terdepak dari kursi kepelatihan Timnas Malaysia U-23.

Diketahui, Elavarasan resmi meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Timnas Malaysia U-23 pada 18 September 2023. Dia terdepak usai membawa Timnas Malaysia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Elavarasan sendiri ditunjuk menangani Timnas Malaysia U-23 sejak 1 September 2022. Meski sudah tak menangani Timnas Malaysia U-23, Elavarasan masih akan bekerja untuk Timnas Malaysia senior sebagai asisten pelatih Kim Pan-gon.

Kini, posisi pelatih Timnas Malaysia U-23 pun masih kosong. Beberapa nama disebut jadi kandidat kuat, di antaranya adalah Kim Pan-gon, Hairuddin Omar, Nafuzi Zain, Yusri Che Lah, dan beberapa nama lainnya. Tetapi, nama Kim Pan-gon dikabarkan paling ramai digaungkan pencinta sepakbola Malaysia untuk menjadi pelatih Timnas Malaysia U-23.

Diwartakan Media Malaysia, Semuanya Bola, Sabtu (23/9/2023), Kim Pan-gon dinilai jadi sosok yang paling mumpuni untuk menduduki posisi pelatih baru Timans Malaysia U-23. Sebab, Kim Pan-gon telah terbukti mampu membawa Timnas Malaysia senior berjaya sejauh ini.

Jika benar terjadi, Kim Pan-gon akan mengikuti jejak Shin Tae-yong untuk menangani timnas senior dan kelompok usia. Shin Tae-yong melakukannya bersama Timnas Indonesia.

Bahkan, pada masa FIFA Matchday September 2023, Shin Tae-yong begitu sibuk menangani dua tim yang harus berlaga dalam waktu berdekatan. Diketahui, Timnas Indonesia senior kala itu dijadwalkan melawan Timnas Turkmenistan dalam laga uji coba. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 8 September 2023.

Sementara itu, hanya berselang sehari kemudian, Shin Tae-yong harus menangani Timnas Indonesia U-23 yang memulai perjalanannya di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan melawan Taiwan U-23 di Stadion Manahan, Solo. Meski begitu sibuk, Shin Tae-yong sukses membawa dua timnya itu meraih hasil manis.

Timnas Indonesia senior sukses membungkam Turkmenistan dengan skor 2-0. Sementara Timnas Indonesia U-23 menang atas Taiwan U-23 dengan skor telak 9-0 dan juga mengalahkan Turkmenistan U-23 di laga berikutnya dengan skor 2-0. Hasil itu membawa skuad Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 sebagai juara grup.

“Kim Pan-gon individu paling berkualitas membimbing skuad Timnas Nasional U-23?” tulis judul Semuanya Bola.

“Nama manajer tim nasional, Kim Pan-gon, mendadak populer di kalangan pencinta sepakbola Malaysia untuk memimpin Timnas Malaysia U-23 di masa depan. Sebelumnya, E Elavarasan sah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Manajer Utama Timnas U-23 setelah memastikan tim lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024,” lanjutnya.