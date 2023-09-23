PSM Makassar Dicukur Tim Vietnam Hai Phong FC di AFC Cup 2023-2024, Bernardo Tavares: Kami Makan Saja Sulit!

Bernardo Tavares sebut PSM Makassar kesulitan mendapatkan makanan selama bertandang ke Vietnam (Foto: Twitter/psm_makassar)

PSM Makassar dicukur tim Vietnam Hai Phong FC di AFC Cup 2023-2024, Bernardo Tavares beberkan penyebabnya. Menurutnya, para pemainnya sulit mendapatkan makanan selama bertandang ke Vietnam.

Juku Eja – julukan PSM – mengawali kiprahnya di AFC Cup 2023-2024 dengan kekalahan telak 0-3 dari Hai Phong FC. Laga di Lach Tray Stadium, Kamis (21/9/2023) malam WIB itu berakhir 0-3 karena gol bunuh diri Erwin Gutawa (8’), gol Luong Hoang Nam (72’), dan penalti Joseph Mpande (86’).

Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares menuturkan bahwa skuadnya tidak bisa menampilkan performa terbaik dalam laga ini. Sebab, para pemain sulit mendapat asupan makanan yang cukup.

“Hari ini saya sedih, pemain tidak bisa menampilkan yang terbaik, saya tidak akan mengatakan alasan apapun soal persiapannya saat kami kemarin tiba di sini, untuk kami sulit karena pemain kesulitan mendapat makanan untuk dimakan,” kata Tavares pada konferensi pers, Kamis (21/9/2023).

“Gol pertama adalah bunuh diri, dan pada gol kedua, transisi kami tidak bagus, dan mereka mencetak gol juga dari kotak penalti, ada banyak kesalahan, tetapi kami menang bersama, kalah bersama, ini semua soal kerja sama tim,” tuturnya menambahkan.

Tak diketahui detail soal kekurangan makanan yang dimaksud. Namun disinyalir para pemain PSM Makassar yang beragama muslim kesulitan mendapat makanan halal.