Shin Tae-yong Terpesona Lihat Skill Hugo Samir

SEBELUM ramai diperbincangkan belakangan ini, Shin Tae-yong adalah orang yang terpesona saat melihat skill Hugo Samir lebih dulu. Hal ini terjadi pada tahun 2021 lalu saat Hugo Samir dipanggil untuk pertama kalinya oleh Shin Tae-yong untuk bergabung ke TC Timnas Indonesia U-18.

Pemanggilan itu tak lepas dari karir junior Hugo yang sangat ciamik. Tercatat, putra Jacksen F Tiago itu pernah meraih gelar Piala Menpora 2018.

Berlanjut di awal 2023 lalu, Hugo Samir menjadi satu dari 30 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melakoni pemusatan latihan jelang Piala Asia U-20 2023. Namun kala itu, Hugo harus ikut menjalani beberapa laga uji coba sebelum dipastikan ikut ke Uzbekistan atau tidak.

Hugo akhirnya debut di laga uji coba melawan Selandia Baru. Masuk pada babak kedua, Hugo dengan cepat menarik perhatian pecinta sepakbola tanah air.

Pemain yang kini membela Borneo FC itu tampil dengan spartan menghadapi pemain-pemain Selandia Baru yang memiliki postur lebih baik. Dalam hal kecepatan dan skill olah bola, Hugo juga menunjukan permainan yang sangat baik.

Penampilan apiknya itu lantas mendapat komentar dari Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu merasa terpukau dengan penampilan Hugo. Akan tetapi Shin Tae-yong juga tidak menampik jika Hugo masih harus tetap banyak berlatih.

“Untuk kecepatan dia (Hugo Samir) baik tapi dia perlu usaha lagi agar bisa adaptasi di tim ini,” ujar Shin Tae-yong.

Hugo akhirnya terpilih menjadi salah satu punggawa Garuda Nusantara di Piala Asia U-20 2023 di Uzbekistan. Sayang, di ajang ini Indonesia harus gugur di babak fase grup setelah hanya finis di peringkat ketiga.

Sejak saat itu, nama Hugo Samir sempat lepas dari sorotan media. Dirinya juga tidak dipanggil ke dalam beberapa agenda timnas seperti SEA Games ataupun Piala AFF U-23.