Hasil Babak Pertama Bhayangkara FC vs Persib Bandung: The Guardian Tahan Pangeran Biru 1-1

Bhayangkara FC vs Persib Bandung masih sama kuat 1-1 di babak pertama. (Foto: Instagram/liga1match)

BEKASI – Persib Bandung harus puas menutup babak pertama kontra Bhayangkara FC dengan skor imbang 1-1, pada pekan ke-13 Liga 1 2023-2024, pada Sabtu (23/9/2023) malam WIB. Persib yang awalnya sudah unggul di menit 27 berkat gol David Da Silva justru mampu diimbang The Guardian pada menit ke-35.

Gol Bhayangkara dicetak oleh Mathias Mier. Tentunya melihat pertandingan di babak pertama, babak kedua diprediksi akan semakin menarik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung mendominasi jalannya laga sejak menit awal. Anak asuh Bojan Hodak terus nyaman menguasai bola sembari mencari celah pertahanan Bhayangkara FC.

Memasuki menit keempat, Persib pun berhasil mencatat peluang pertama. Namun tembakan David Da Silva masih mampu ditangkap dengan lengket oleh penjaga gawang Bhayangkara FC, Awan Setho.

Persib kembali menebar ancaman lewat tembakan Frets Butuan di menit 19. Namun lagi-lagi mampu digagalkan Awan Setho.

Upaya Persib menggempur pertahanan Bhayangkara FC pun membuahkan hasil di menit 26. Frets Butuan melepaskan umpan silang dan langsung disambut menjadi gol lewat tandukan David Da Silva.

Bhayangkara baru mampu memberi perlawanan kala laga memasuki menit 29. Namun upaya Mathias Mier masih diantisipasi penjaga gawang Persib, Teja Paku Alam.