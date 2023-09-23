Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Bhayangkara FC vs Persib Bandung: The Guardian Tahan Pangeran Biru 1-1

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |20:08 WIB
Hasil Babak Pertama Bhayangkara FC vs Persib Bandung: The Guardian Tahan Pangeran Biru 1-1
Bhayangkara FC vs Persib Bandung masih sama kuat 1-1 di babak pertama. (Foto: Instagram/liga1match)
A
A
A

BEKASI Persib Bandung harus puas menutup babak pertama kontra Bhayangkara FC dengan skor imbang 1-1, pada pekan ke-13 Liga 1 2023-2024, pada Sabtu (23/9/2023) malam WIB. Persib yang awalnya sudah unggul di menit 27 berkat gol David Da Silva justru mampu diimbang The Guardian pada menit ke-35.

Gol Bhayangkara dicetak oleh Mathias Mier. Tentunya melihat pertandingan di babak pertama, babak kedua diprediksi akan semakin menarik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung mendominasi jalannya laga sejak menit awal. Anak asuh Bojan Hodak terus nyaman menguasai bola sembari mencari celah pertahanan Bhayangkara FC.

Memasuki menit keempat, Persib pun berhasil mencatat peluang pertama. Namun tembakan David Da Silva masih mampu ditangkap dengan lengket oleh penjaga gawang Bhayangkara FC, Awan Setho.

Bhayangkara FC vs Persib Bandung

Persib kembali menebar ancaman lewat tembakan Frets Butuan di menit 19. Namun lagi-lagi mampu digagalkan Awan Setho.

Upaya Persib menggempur pertahanan Bhayangkara FC pun membuahkan hasil di menit 26. Frets Butuan melepaskan umpan silang dan langsung disambut menjadi gol lewat tandukan David Da Silva.

Bhayangkara baru mampu memberi perlawanan kala laga memasuki menit 29. Namun upaya Mathias Mier masih diantisipasi penjaga gawang Persib, Teja Paku Alam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/11/1629143/blacksteel-fc-papuacetak-kemenangan-perdana-di-pfl-20252026-usai-taklukkan-nanzaby-fc-41-bov.webp
Blacksteel FC PapuaÂ Cetak Kemenangan Perdana di PFL 2025/2026 usai Taklukkan Nanzaby FC 4â1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_3.jpg
Media Vietnam Puji Kekuatan Timnas Indonesia: Skuad Garuda Hampir Tak Punya Celah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement