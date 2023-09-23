Persebaya Surabaya vs Arema FC: Singo Edan Optimis Putus Catatan Negatif

SURABAYA – Pelatih Arema FC, Fernando Valente, menatap optimis duel kontra Persebaya Surabaya di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Dia yakin timnya bakal memutus catatan negatif yang tengah diukir Singo Edan -julukan Arema FC- di lima pertandingan terakhir melawan Persebaya.

Ya, Arema FC diketahui tak pernah menang Arema FC dengan Persebaya dalam lima pertandingan terakhir. Statistik mencatat kemenangan terakhir Arema FC atas Persebaya diraih pada 15 Agustus 2018 atau nyaris lima tahun lalu.

Setelah itu, Arema FC nyaris menjadi bulan-bulanan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya. Hasil terbaik yang diraih Arema FC hanya seri 2-2 saat kedua tim bertemu pada 6 November 2021.

Bahkan di laga terakhir musim lalu, Arema FC dua kali kalah dari Persebaya. Satu kekalahan Arema FC dengan skor 2-3 yang diraih di Stadion Kanjuruhan Malang bahkan mencatatkan sejarah kelam di persepakbolaan Indonesia.

Mendapati kondisi ini, Fernando Valente menyebut pertandingan melawan Persebaya menjadi hal penting dan menarik. Selain karena kualitas kedua tim yang bagus, secara atmosfer, pertandingan diprediksi akan ketat.

Hal ini pula yang membuat Fernando mencoba memberikan ide yang terbaik jelang melawan Persebaya. Ia pun berharap ide strategi yang di terapkan bisa berjalan ketika melawat ke kandang Persebaya.

Apalagi, di kubu lawan, hadir pelatih baru berkualitas. Hal ini diakui Valente bisa menimbulkan masalah bagi timnya.

"Kita mencoba memberikan yang terbaik, tentu Persebaya juga pasti akan memberikan yang terbaik juga,” ucap Fernando Valente saat konferensi pers di Surabaya, Jumat 22 September 2023.

“Kita akan bermain dengan ide-ide kita, saya seperti yang kita ketahui belum lama ada di sini, saya mencoba merencanakan dengan beberapa ide,” lanjutnya.

"Kita mencoba memberikan yang terbaik dan menyuguhkan pertandingan yang bagus. Kita sangat menginginkan pertandingan yang bagus, dan tentu saja juga pelatih Persebaya, karena kita mempunyai kedekatan, satu Spanyol satu Portugal, dan tentu saja kita mempersiapkan tim dengan cukup baik," jelas Valente.