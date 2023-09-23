Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Hal Ini Khusus Disiapkan Persebaya Surabaya Jelang Lawan Arema FC di Liga 1 2023-2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |11:23 WIB
Para pemain Persebaya Surabaya kala berlatih. (Foto: Persebaya Surabaya)
Para pemain Persebaya Surabaya kala berlatih. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

ADA 2 hal yang khusus disiapkan Persebaya Surabaya jelang lawan Arema FC di Liga 1 2023-2024. Kedua hal itu adalah taktik dan motivasi.

Persebaya Surabaya sendiri tengah pada kepercayaan diri bagus jelang menjamu tamunya Arema FC di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Sabtu (23/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Persebaya Surabaya

Laga tersebut pun menjadi pembuktian duel dua tim terbaik di Jawa Timur. Persebaya Surabaya sendiri saat ini bertengger di posisi 7 pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Bajul Ijo -julukan Persebaya- sudah meraih 18 poin. Mereka sudah meraih lima kemenangan, tiga kali hasil imbang, dan empat kekalahan.

Sementara itu, calon lawannya, Arema FC, masih berkutat di posisi zona degradasi atau berada di posisi 16 klasemen sementara. Tim kebanggaan masyarakat Malang ini meraih dua kemenangan, empat hasil imbang, dan enam kekalahan yang dideritanya.

Jelang laga itu, pelatih Persebaya, Josep Gombau, pun mengungkapkan telah mempersiapkan secara khusus timnya. Bagi Gombau, pertandingan melawan Arema FC adalah tantangan pertamanya kala mengarsiteki Persebaya usai di laga perdananya menelan kekalahan telak 0-3 dari Madura United.

"Semua pemain sudah siap, semua persiapan juga sudah dilakukan. Pemain dan tim juga termotivasi untuk menghadapi pertandingan besok (hari ini),” kata Gombau saat konferensi pers sebelum pertandingan.

“Kita prediksi akan menjadi pertandingan yang bagus, dan kita berharap akan mendapatkan tiga poin di pertandingan besok," lanjutnya.

