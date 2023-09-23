Jelang Persebaya Surabaya vs Arema FC: Josep Gombau Soroti Ketajaman Lini Serang Bajul Ijo

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Josep Gombau, memberi perhatian khusus terhadap lini serang timnya jelang melawan Arema FC di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Dia mengakui ada persoalan dalam produktivitas lini depan Bajul Ijo -julukan Persebaya.

Meski begitu, Josep Gombau tetap membela anak asuhnya. Dia menyebut tugas mencetak gol tidak semata-mata tak hanya bertumpu terhadap striker.

"Tapi terpenting buat saya, tim bisa mencetak gol, apa pun, siapa pun yang mencetak gol yang penting bisa mencetak skor, bukan siapa yang harus mencetak gol," ucap Josep Gombau, saat konferensi pers sebelum pertandingan.

Bagi Josep Gombau, hasil akhir menjadi hal penting, termasuk siapa pun yang mencetak gol hal utama adalah kemenangan bagi tim. Maka dari itu, dia lebih memilih untuk menang, daripada meraih hasil tak baik, tetapi lini depan mencetak gol.

"Bukan siapa yang mencetak gol baik itu pemain depan, belakang maupun tengah, siapa pun bisa mencetak gol yang penting tim bisa meraih kemenangan," ucap pelatih asal Spanyol ini.

Pelatih Persebaya Surabaya itu pun meyakini Paolo Victor tengah berupaya berada pada kemampuan terbaiknya dengan bekerja keras dan dukungan tim. Ia meyakini tidak hanya Paolo Victor, tetapi seluruh pemainnya juga bekerja keras mempersembahkan yang terbaik untuk Persebaya.

"Saya yakin bisa bekerja keras dan bisa memberikan yang terbaik, karena semua di tim ingin bekerja keras memberikan yang terbaik dengan hasil maksimal di setiap pertandingan," jelasnya.