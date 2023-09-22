Pasang Gambar Garuda, Tanda Justin Hubner Segera Perkuat Timnas Indonesia?

PEMAIN keturunan Indonesia, Justin Hubner, memasang gambar Garuda di media sosial pribadinya. Timbul pertanyaan, apakah bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia?

Berdasarkan penelusuran Okezone, Justin Hubner mengunggah sejumlah momen di Instagram pribadinya @justinhubner5 saat bertanding di atas lapangan pada Kamis 21 September 2023. Pemain 20 tahun itu mengenakan jersey kebanggaan Wolverhampton Wanderers U-21.

(Justin Hubner saat tampil bersama Wolverhampton U-21. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Menariknya, Justin Hubner bukan hanya memamerkan aksi-aksinya di atas lapangan saja saat memperkuat Wolverhampton Wanderers U-21. Namun, pemain keturunan Indonesia itu juga memberikan kode misterius.

Dalam unggahan tersebut, Justin Hubner menyertakan caption dengan gambar burung Garuda. Seperti yang kita tahu, Garuda adalah lambang negara sekaligus lambang yang selalu digunakan di jersey Timnas Indonesia.

Unggahan Justin Hubner itu pun menimbulkan spekulasi di kalangan pencinta sepakbola Indonesia. Lantas, apakah bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia?

Sebagai informasi, Justin Hubner sebelumnya hampir dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ia menjadi salah satu dari tiga pemain keturunan yang diproyeksikan tampil bersama Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2023.