HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Training Center IKN Mulai Dibangun, Jokowi Optimis Timnas Indonesia Bisa Juarai Asia Tenggara dan Mendunia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |09:47 WIB
Training Center IKN Mulai Dibangun, Jokowi Optimis Timnas Indonesia Bisa Juarai Asia Tenggara dan Mendunia
Presiden Jokowi pada acara peletakan batu pertama training ground Timnas Indonesia di IKN (Foto: Biro Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama atau Groundbreaking National Training Center di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023.

Dengan adanya National Training Center, Jokowi yakin tim nasional sepakbola Indonesia tidak hanya juara di Asia Tenggara tapi juga mendunia.

"Saya yakin sepakbola Indonesia dengan adanya training center ini, jika di dukung manajemen yang baik sarana dan prasarana yang memadai serta kecintaan besar masyarakat Indonesia terhadap sepakbola, saya yakin saya optimis akan mampu membawa dan menyaksikan Garuda kita timnas kita tidak hanya juara di Asia Tenggara tetapi akan segera mendunia," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/9/2023).

Presen mengungkapkan bahwa pusat latihan tersebut dibangun diatas lahan seluas 34,5 hektar. Didalamnya akan ada 8 lapangan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya dan terintegrasi dengan pembangunan IKN.

"Pusat pelatihan ini akan dilengkapi dengan asrama juga dengan lingkungan yang tadi kita lihat digambar sangat indah dan sangat cantik. Sehingga kita harapkan nanti yang training disini betah dan jauh dari keramaian tidak seperti Jakarta, pagi latihan malemnya gak latihan kalau di Jakarta. Kalau disini nda, kalau malam tetap latihan," jelasnya.

National Training Center, kata Jokowi, tidak hanya menjadi pusat pelatihan tetapi juga akan menjadi pusat inovasi pengembangan sepakbola Indonesia. Serta memfasilitasi riset dan pengujian teknologi terbaru dalam olahraga sepakbola.

