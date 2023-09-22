Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Arab Saudi 2023-2024 Semalam: Damac vs Al Hilal 1-1, Al Ittihad vs Al Fateh 2-1

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |09:24 WIB
Hasil Liga Arab Saudi 2023-2024 Semalam: Damac vs Al Hilal 1-1, Al Ittihad vs Al Fateh 2-1
NGolo Kante bawa Al Ittihad mengalahkan Al Fateh dengan skor 2-1 di lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024 (Foto: Twitter/ittihad_en)
A
A
A

HASIL Liga Arab Saudi 2023-2024 semalam pada Kamis 21 September 2023 akan dibahas di sini. Al Hilal ditahan Damac dengan skor 1-1 selagi Al Ittihad mengalahkan Al Fateh dengan skor 2-1.

Liga Arab Saudi 2023-2024 memasuki pekan ketujuh. Tim-tim kuat seperti Al Hilal dan Al Ittihad kembali tampil dalam laga semalam.

Al Hilal

Namun, keduanya mengalami nasib yang berbeda. Al Hilal, yang diperkuat oleh Neymar Jr, Yassine Bounou hingga Kalidou Koulibaly, tertahan dengan skor 1-1 ketika menghadapi Damac.

Malcom membawa Al Hilal unggul lebih dulu melalui golnya pada menit kesembilan. Namun, Damac sukses menyamakan skor pada menit ke-68 melalui Nicolae Stanciu.

Hasil ini pun membuat Al Hilal turun ke peringkat kedua klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024. Sebab, Al Ittihad sukses meraih tiga poin penuh ketika menjamu Al Fateh di Prince Abdullah Al Faisal Stadium.

Tim yang diperkuat oleh Karim Benzema itu sempat tertinggal pada menit ke-30 akibat gol Marwane Saadane. Namun, Al Ittihad sanggup membalikkan skor sebelum jeda turun minum melalui gol-gol Romarinho (38’) dan NGolo Kante (45+1’).

Berkat kemenangan tersebut, Al Ittihad mengambil alih puncak klasemen sementara dengan torehan 18 poin dari tujuh laga. Mereka memiliki keunggulan satu poin dari Al Hilal yang berada di peringkat kedua.

Sementara itu, tim besutan Steven Gerrard, Al Ettifaq, sukses memenangkan drama tujuh gol kontra Al Taee dengan skor 4-3. Georginia Wijnaldum dan Moussa Dembele sama-sama mencetak dwigol dalam laga itu.

