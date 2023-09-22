Liga 1 2023-2024: Makan Konate Pastikan Barito Putera Siap Curi Poin di Markas PSIS Semarang

SEMARANG - Barito Putera akan menghadapi PSIS Semarang di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Gelandang serang Barito Putera, Makan Konate menyatakan timnya siap untuk mencuri poin di kandang lawan.

Barito Putera akan bertandang ke markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (22/9/2023) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut amat penting bagi kedua tim yang sedang bercokol di papan atas klasemen.

Barito Putera saat ini duduk di urutan keempat klasemen, sementara PSIS terpaut dua poin di posisi enam klasemen. Tak ayal, laga nanti malam menjadi penentuan nasib kedua tim di papan atas klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Menjelang laga tersebut, Konate mengatakan timnya untuk bekerja keras meraih kemenangan. Andai pun tidak menang, Konate menegaskan ingin Laskar Antasari -julukan Barito Putera- tak kehilangan poin.

"Kita bekerja keras dan kalau ada rezeki untuk bisa meraih kemenangan untuk tetap berada di posisi atas," ucap Konate dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (22/9/2023).

"PSIS tim kuat tapi kita siap melawan mereka untuk mendapatkan poin," tambahnya.