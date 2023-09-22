Liga 1 2023-2024: Pelatih Baru Persebaya Surabaya Sesumbar Kalahkan Arema FC

PERSEBAYA Surabaya akan menghadapi laga bigmatch melawan Arema FC pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Pelatih Persebaya, Joseph Gombau, sesumbar timnya bisa meraih poin penuh atas Arema FC.

Joseph Gombau mengaku telah memantau kekuatan Arema FC jelang laga melawan timnya. Apalagi secara historis ia ternyata pernah bermain melawan Arema FC saat masih menukangi Kitchee FC.

"Saya sudah mengenal Arema sejak lama, karena saya bermain melawan mereka ketika saya berada di Kitchee di Piala AFC," ungkap Joseph Gombau, saat dikonfirmasi pada Kamis pagi (21/9/2023).

Pihaknya mengaku telah menyiapkan alternatif skema demi meraih kemenangan di laga melawan Arema FC. Ia juga diberikan beberapa masukan dari staf dan tim kepelatihan demi meracik strategi yang bagus.

"Dan kami memiliki informasi tentang mereka dan yakin bahwa kami akan mempersiapkan pertandingan dengan cara yang baik, bahwa kita bisa menang," terang pelatih yang baru diikat kontrak di awal September 2023 ini.

Dirinya berharap suporter Persebaya Bonek bisa berdatangan memberikan dukungan ke timnya. Ia yakin dukungan tersebut akan berimbas positif ke anak asuhnya dan memberikan kebahagiaan ke Bonek.