50 Hari Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir: Mari Buat Bangga Indonesia di Mata Dunia

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut antusias Piala Dunia U-17 2023 yang hanya tinggal 50 hari lagi. Oleh karena itu, berbagai persiapan turus dirampungkan demi membuat Indonesia bangga di mata dunia.

Piala Dunia U-17 akan berlangsung pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Ajang itu akan dihelat di empat stadion, yakni Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Manahan, Stadion Si Jalak Harupat, dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Erick menyatakan berbagai persiapan untuk ajang tersebut saat ini terus dikebut. Hal itu agar pelaksanaan Piala Dunia U-17 dapat berjalan maksimal.

"50 hari menjelang Piala Dunia U-17 di Indonesia! Kami fokus mempersiapan perhelatan dunia ini, agar berlangsung sukses," tulis Erick di laman Instagram pribadinya @erickthohir, Kamis (21/9/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan semua pihak harus saling bahu membahu menyukseskan Piala Dunia U-17 nanti. Pasalnya, ajang itu akan menjadi sejarah baru untuk Indonesia yang juga akan disorot dunia.