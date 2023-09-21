Lionel Messi Absen di 2 Laga Inter Miami, Pelatih Ungkap Kapan La Pulga Kembali Bermain

FLORIDA – Pelatih Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino, mengung kapan Lionel Messi akan bermain lagi untuk timnya. Pasalnya, Lionel Messi sudah absen dalam dua pertandingan terakhir Inter Miami.

Penyebab Messi absen membela Inter Miami sendiri lantaran harus membela Tim Nasional (Timnas) Argentina. La Pulga -julukan Messi- juga dikabarkan mengalami cedera otot.

Dengan kondisi ini, Tata menyebut kembalinya Messi belum bisa dipastikan. Pelatih asal Argentina itu hanya menjanjikan Messi akan berlatih penuh sebelum pertandingan terdekat melawan Toronto pada Kamis (21/9/2023).

“(Lionel) Messi dan (Jordi) Alba akan berlatih penuh hari ini bersama tim, dan setelah itu kita lihat apakah mereka siap bermain dan sejauh mana,” kata Martino dilansir dari Daily Mail, Kamis (21/9/2023).

Inter Miami sudah kehilangan sosok Messi sejak pergi untuk mengawal Timnas Argentina dalam jeda internasional. Tim berjuluk The Herons itu pun hanya biisa meraih satu kemenangan dan harus menelan satu kekalahan saat bermain tanpa Messi.