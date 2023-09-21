Laga Derby Jatim Persebaya Surabaya vs Arema FC Dibatasi Hanya 25 Ribu Penonton

Derby Jawa Timur antara Persebaya Surabaya vs Arema FC hanya bisa disaksikan 25 ribu penonton (Foto: Persebaya Surabaya)

SURABAYA - Laga Derby Jatim antara Persebaya Surabaya vs Arema FC hanya bisa disaksikan 25 ribu penonton. Hal itu didasarkan pada hasil Rapat Koordinasi (Rakor) pihak kepolisian di Polda Jawa Timur.

Persebaya Surabaya menjamu Arema FC pada pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Duel sarat gengsi itu akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 23 September 2023 pukul 15.00 WIB.

Pihak Persebaya bernafas lega usai Kementarian PUPR akhirnya mengizinkan laga tersebut digelar di Stadion GBT. Mereka berubah pikiran setelah sebelumnya meminta Bajul Ijo mengosongkan stadion tersebut jelang Piala Dunia U-17 2023.

Namun demikian, Bonek harus bersabar. Pasalnya, laga bertajuk Derby Jawa Timur itu dibatasi hanya 25 ribu penonton. Hal itu didasarkan pada Rakor pihak keamanan di Polda Jatim.

Panitia Pelaksana Persebaya Surabaya (Panpel Persebaya), Ram Surahman, berharap Bonek yang tidak kebagian tiket tidak berkecil hati. Pasalnya, suporter yang tidak kebagian tiket, masih bisa menyaksikan laga di titik-titik nobar dari rumah masing-masing.

”Untuk teman-teman Bonek yang tidak kebagian tiket, dimohon untuk nonton dari rumah atau nobar di titik nobar di sekitar rumah masing-masing. Pertandingan akan disiarkan langsung di televisi,” kata Ram dilansir laman resmi klub, Kamis (21/9/2023).