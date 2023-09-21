Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Akhirnya Putus Tren Negatif di Liga 1 2023-2024, Ondrej Kudela Ogah Terlena

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |03:05 WIB
Persija Jakarta Akhirnya Putus Tren Negatif di Liga 1 2023-2024, Ondrej Kudela Ogah Terlena
Ondrej Kudela kala berlatih bersama Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@kudy87)
JAKARTA – Bek Persija Jakarta, Ondrej Kudela, mengomentari kesuksesan timnya yang akhirnya bisa memutus tren negatif di Liga 1 2023-2024. Dia mengaku senang dengan pencapaian yang diukir Persija Jakarta itu.

Tetapi, Kudela tak mau terlena dalam euforia kesuksesan Persija Jakarta itu. Dia pun memilih langsung fokus menatap laga berikutnya, yakni melawan Bali United di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024.

Ondrej Kudela

“Akhirnya kami bisa bawa tiga poin ke Jakarta, sekarang semua harus siap menuju pekan depan, yaitu melawan Bali United,” kata Kudela, dilansir dari laman resmi Persija, Kamis (21/9/2023).

Sementara itu, soal kemenangan melawan Persik Kediri, Kudela mengatakan hasil positif itu didapat dari kerja keras para pemain Persija. Tak hanya dalam pertandingan, tapi juga saat latihan.

“Babak pertama kami bermain sangat buruk, tapi pada babak kedua semuanya ingin berubah. Kami mampu bermain bagus. Yang terpenting kami dapat tiga poin, itu bagus untuk tim,” ujar Kudela.

Ya, Persija sukses mencuri kemenangan atas Persik Kediri dengan skor tipis 2-1 pada pekan ke-12 Liga 1 2023-2024. Laga itu berlangsung di Stadion Brawijaya, Minggu 17 September 2023.

Pertandingan tersebut bisa dibilang berjalan dramatis. Pasalnya, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- harus tertinggal lebih dulu lewat gol Mohammad Khanafi di menit ke-35.

Halaman:
1 2
      
