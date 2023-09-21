Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs Bali United, Begini Kondisi Terkini Marko Simic hingga Riko Simanjuntak

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |02:28 WIB
Jelang Persija Jakarta vs Bali United, Begini Kondisi Terkini Marko Simic hingga Riko Simanjuntak
Marko Simic kala bela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Kondisi sejumlah pemain bintang Persija Jakarta dibeberkan dokter tim, dr Ikhsan Eka Putra AIFO K, jelang duel melawan Bali United di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Di antaranya, ada kabar terkini soal kondisi Marko Simic hingga Riko Simanjuntak yang didera cedera.

Ya, Persija Jakarta mendapat kabar baik dan buruk jelang menghadapi Bali United. Kabar buruknya, Marko Simic kembali dibekap cedera betis.

Marko Simic

Tetapi, ada kabar baik yang datang juga dari Persija Jakarta. Riko Simanjuntak dipastikan kondisinya kian membaik sehingga bahkan sudah bisa bergabung latihan.

Simic sendiri diketahui mengalami cedera saat Persija mencuri kemenangan 2-1 atas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Minggu 17 September 2023. Penyerang asal Kroasia itu sejatinya tampil sejak menit awal.

Sayangnya, Simic terpaksa ditarik keluar pada menit ke-30. Dia pun digantikan Sandi Arta Samosir karena mengalami cedera.

Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, dokter tim Persija memastikan Simic mengalami cedera pada betisnya. Belum diketahui pasti berapa lama bomber berusia 35 tahun itu harus menepi. Tapi yang pasti, dr Ikhsan menjelaskan bahwa kondisi dari cedera Simic akan dipantau setiap hari.

Ini bukan pertama kalinya Simic mengalami masalah pada betisnya semenjak kembalinya bersama Persija pada musim ini. Sebelumnya, dia juga harus menderita cedera di betisnya sehingga harus bertolak ke Serbia untuk melakukan lebih lanjut.

“Hasil MRI (magnetic resonance imaging) Simic sudah keluar dan dia memiliki gangguan di otot betisnya,” ujar dr Ikhsan, dilansir dari situs resmi Persija, Kamis (21/9/2023).

“Kami sekarang akan mengikuti arahan pelatih (Thomas Doll), di mana kami akan melakukan observasi dan melihat perkembangan dari cederanya setiap hari,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662673/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-start-mulus-sikat-bournemouth-32-gga.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Start Mulus, Sikat Bournemouth 3-2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Jelang Persik vs Persib, Bojan Hodak Ketar-ketir Ancaman Tuan Rumah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement