Jelang Persija Jakarta vs Bali United, Begini Kondisi Terkini Marko Simic hingga Riko Simanjuntak

JAKARTA – Kondisi sejumlah pemain bintang Persija Jakarta dibeberkan dokter tim, dr Ikhsan Eka Putra AIFO K, jelang duel melawan Bali United di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Di antaranya, ada kabar terkini soal kondisi Marko Simic hingga Riko Simanjuntak yang didera cedera.

Ya, Persija Jakarta mendapat kabar baik dan buruk jelang menghadapi Bali United. Kabar buruknya, Marko Simic kembali dibekap cedera betis.

Tetapi, ada kabar baik yang datang juga dari Persija Jakarta. Riko Simanjuntak dipastikan kondisinya kian membaik sehingga bahkan sudah bisa bergabung latihan.

Simic sendiri diketahui mengalami cedera saat Persija mencuri kemenangan 2-1 atas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Minggu 17 September 2023. Penyerang asal Kroasia itu sejatinya tampil sejak menit awal.

Sayangnya, Simic terpaksa ditarik keluar pada menit ke-30. Dia pun digantikan Sandi Arta Samosir karena mengalami cedera.

BACA JUGA: Alasan Firza Andika Menangis saat Selebrasi Gol untuk Persija Jakarta

Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, dokter tim Persija memastikan Simic mengalami cedera pada betisnya. Belum diketahui pasti berapa lama bomber berusia 35 tahun itu harus menepi. Tapi yang pasti, dr Ikhsan menjelaskan bahwa kondisi dari cedera Simic akan dipantau setiap hari.

Ini bukan pertama kalinya Simic mengalami masalah pada betisnya semenjak kembalinya bersama Persija pada musim ini. Sebelumnya, dia juga harus menderita cedera di betisnya sehingga harus bertolak ke Serbia untuk melakukan lebih lanjut.

“Hasil MRI (magnetic resonance imaging) Simic sudah keluar dan dia memiliki gangguan di otot betisnya,” ujar dr Ikhsan, dilansir dari situs resmi Persija, Kamis (21/9/2023).

“Kami sekarang akan mengikuti arahan pelatih (Thomas Doll), di mana kami akan melakukan observasi dan melihat perkembangan dari cederanya setiap hari,” lanjutnya.