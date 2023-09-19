Alasan Firza Andika Menangis saat Selebrasi Gol untuk Persija Jakarta

BELAKANGAN ini nama Firza Andika tengah tengah ramai di media sosial Tanah Air. Bagaimana tidak, penggawa Persija ini menangis haru ketika dirinya berhasil merobek gawang ke persik kediri.

Lantas apa alasan yang membuat dirinya banjir air mata ketika sedang melakukan selebrasi kemenangan? Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (18/09/2023) terkait alasan Firza Andika menangis saat selebrasi gol untuk Persija.

Alasan Firza Andika Menangis Saat Selebrasi Gol untuk Persija

Terdapat alasan haru dan sangat emosional di balik gol yang dibuat oleh Firza Andika saat berlaga di kandang Persik Kediri. Pasalnya sebelum melakukan kick off, para pemain Persija mendapatkan kabar pahit bahwa ayahanda sang penyerang bernama Aji Kusuma menghembuskan nafas terakhirnya.

Lantas pada akhirnya penyerang lokal berbakat ini terpaksa tidak turun berlaga membela Persija dalam pertandingan satu ini. Ditambah lagi, Persija Jakarta tertinggal lebih dulu dengan skor 0-1 dari Persik Kediri.

BACA JUGA: Kemenangan Persija Jakarta atas Persik Kediri Dipersembahkan untuk Aji Kusuma

Namun, pada menit ke-68, Firza Andika berhasil menyamakan menjadi 1-1. Gol indah yang ia berikan oleh Fira Andika ternyata dipersembahkan untuk rekan setimnya di Persija, Aji Kusuma yang tidak bisa hadir karena mendapati sang ayahanda meninggal dunia jelang pertandingan.