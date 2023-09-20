PSSI-nya Brunei Darussalam Bantah Tudingan Disanksi FIFA, Timnas Brunei Darussalam Siap Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

PSSI-nya Brunei Darussalam alias Federasi Sepakbola Brunei Darussalam (FABD) bantah tudingan akan disanksi FIFA. Sebaliknya, FABD menegaskan Timnas Brunei Darussalam siap melawan Timnas Indonesia di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sekadar diketahui, media Brunei yakni Borneo Bulletin sempat melaporkan bahwa FABD gagal menyerahkan laporan statutory audit undang-undang yang disetujui Kongres FABD ke-8. Gara-gara itu, FIFA disebut bakal memberikan sanksi kepada FABD yakni tertundanya pencairan dana FIFA Forward 3.0 untuk 2023.

Selain itu, FABD disebut terancam kena sanksi dari FIFA hingga berpotensi mundur dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Baru-baru ini, FABD memberikan pernyataan resmi dengan membantah laporan media tersebut karena hal itu tidak sesuai dengan fakta.

“Beredar sederet disinformasi yang beredar di masyarakat terkait FABD, khususnya terkait perkembangan sepak bola di Brunei Darussalam. Referensi mengacu pada artikel yang didistribusikan di surat kabar lokal, Borneo Bulletin dan Media Permata, pada 16 September 2023 berjudul FABD mengajukan permohonan dana bersyarat kepada FIFA dan FIFA tahan bantuan tranche ke-2 FIFA Forward 3.0 FABD,” tulis FABD di laman resminya, dikutip Rabu (20/9/2023).

“FABD ingin memperjelas bahwa publikasi semacam itu, pada saat tertentu, tidak diizinkan atau diverifikasi oleh FABD. FABD tidak pernah didekati oleh pers dan tidak ada pengumuman resmi mengenai hal-hal seperti yang dijelaskan dalam kertas koran yang dibuat oleh FABD atau perwakilannya,” lanjut pernyataan FABD.

“Tuduhan tersebut memberikan kesan yang salah bahwa FABD beroperasi secara tidak sah. Ini TIDAK BENAR. FABD menegaskan bahwa operasinya selalu mematuhi hukum Brunei Darussalam serta persyaratan undang-undang FIFA, AFC, dan AFF,” imbuhnya.