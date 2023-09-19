Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Untung Rugi Timnas Indonesia jika Brunei Darussalam Dapat Sanksi Keras dari FIFA

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:10 WIB
Ini Untung Rugi Timnas Indonesia jika Brunei Darussalam Dapat Sanksi Keras dari FIFA
Para penggawa Timnas Indonesia di laga FIFA Matchday kontra Turknenistan (Foto: PSSI)
A
A
A

UNTUNG rugi Timnas Indonesia jika Brunei Darussalam dapat sanksi keras dari FIFA akan diulas Okezone. Pekan lalu, Federasi Sepakbola Brunei Darussalam (FABD) dilaporkan terancam kena sanksi dari FIFA hingga berpotensi mundur dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Menurut laporan media Brunei, Borneo Bulletin, FABD dinilai gagal menyerahkan laporan statutory audit undang-undang yang disetujui Kongres FABD ke-8. Gara-gara kesalahan FABD itu, FIFA bakal memberikan sanksi berupa tertundanya pencairan dana FIFA Forward 3.0 untuk 2023 ini.

Itu artinya, Brunei Darussalam kemungkinan akan mundur dari Kualifikasi Piala Asia 2023 Zona Asia. Selain itu, kompetisi sepakbola di Liga Brunei alias Liga Super Brunei (BSL) untuk sementara dikabarkan akan dihentikan setelah melewati pekan ke-22.

Atas persoalan tersebut, FABD pun akan mencoba mengajukan permohonan dana bersyarat kepada FIFA pada September 2023 ini. Namun, mereka akan tetap mundur dari kompetisi Futsal AFC 2023 karena harus membayar sanksi.

“FABD juga telah mengajukan permohonan dana bersyarat untuk September, sementara dana November akan bergantung pada persetujuan audit undang-undang oleh Kongres," tulis Borneo Bulletin.

“FABD dilaporkan akan menarik diri dari Babak Kualifikasi Futsal Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) 2023 dan membayar sanksi sebesar USD10.000 kepada AFC," lanjut media Brunei tersebut.

