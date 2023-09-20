Advertisement
LIGA INDONESIA

Kisah Mateo Bustos, Pemain Asing Persita Tangerang yang Cinta Mati dengan Indonesia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |21:00 WIB
Kisah Mateo Bustos, Pemain Asing Persita Tangerang yang Cinta Mati dengan Indonesia
Mateo Bustos jatuh cinta dengan Indonesia (Foto: Instagram/@mateobustos92)
KISAH Mateo Bustos, pemain asing Persita Tangerang yang cinta mati dengan Indonesia menarik untuk dikulik. Pemain asal Argentina itu pertama kali didatangkan ketika Persita Tangerang promosi ke Liga 1 2020.

Sayangnya karier Mateo bersama Persita Tangerang tidak bertahan lama. Pandemi Covid-19 mengakibatkan kompetisi vakum sementara. Sehingga, pemain yang kini berusia 30 tahun itu hanya mencicipi permainan di liga Indonesia selama delapan bulan sebelum berstatus tanpa klub.

Pemain Persita Tangerang Mateo Bustos (Foto: Instagram/@mateobustos92)

Persita Tangerang kembali mendatangkan pemain kelahiran 1993 pada bursa transfer 2023. Mateo mengaku sangat senang dapat kembali bermain bersama skuad Pendekar Cisadane. Ia juga mengatakan sangat cinta dengan Indonesia.

Menurutnya pihak klub dan rekan-rekannya satu timnya di Persita Tangerang sangat ramah. Keramahan mereka mengingatkan Mateo pada kampung halamannya di Argentina. Ia merasa seperti berada di rumah ketika bersama teman-temannya di Indonesia.

Meski demikian Mateo mengaku masih kesulitan perihal komunikasi. Perbedaan bahasa menjadi kendala ketika Mateo ingin mengutarakan pendapatnya.

Mateo Bustos juga sempat merasa sedih karena tidak dapat kembali ke negaranya. Pembatasan wilayah selama pandemi membuatnya harus menetap di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
