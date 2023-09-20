Pemain Indonesia Razzaa Fachrezi Cetak Gol Perdana untuk Akademi Rayo Vallecano, Jalan Mulus Menuju Tim Senior?

PEMAIN Indonesia, Razza Fachrezi, cetak gol perdana untuk akademi Rayo Vallecano. Akankah hal ini membawanya berkesempatan membela Timnas Indonesia senior?

Dilansir dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, Rabu (20/9/2023), gol perdana Razza Fachrezi untuk akademi Rayo Vallecano tercipta kala melawan CF Pozuelo International. Dalam laga persahabatan itu, Razza Fachrezi mencetak gol ketiga akademi Rayo Vallecano pada menit ke-72.

Berkat golnya, akademi Rayo Vallecano menang dengan skor 3-0. Ini merupakan gol pertama Razza untuk akademi sepakbola asal Spanyol itu.

“Razzaa Fachrezi berhasil mencetak gol pertamanya bersama Rayo Vallecano saat pertandingan persahabatan antara Akademi Rayo Vallecano melawan CF Pozuelo International,” tulis akun Instagram @futboll.indonesiaa.

“Gol pertama Razzaa turut berkontribusi setelah berhasil mem-press bek lawan, kemudian diselesaikan dengan matang oleh rekannya,” lanjutnya.

“Pada menit 72, gol ke-3, Razzaa mampu mencetak gol setelah diberi umpan manja dari temannya dan berhasil dimanfaatkan dengan baik! Sukses terus Razza Selamat Berproses!” jelas akun Instagram @futboll.indonesiaa.