HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sambil Tertawa, Guardiola Komentari Nasib Manchester United dan Chelsea yang Lagi Terpuruk di Liga Inggris

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |05:10 WIB
Sambil Tertawa, Guardiola Komentari Nasib Manchester United dan Chelsea yang Lagi Terpuruk di Liga Inggris
Josep Guardiola kala mendampingi Manchester City berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, mengomentari nasib dua rivalnya, Manchester United dan Chelsea, yang lagi terpuruk di Liga Inggris 2023-2024. Sembari tertawa, Guardiola mengatakan cepat atau lambat Man United dan Chelsea akan bangkit.

Guardiola pun mengatakan bahwa lima kemenangan yang didapat Man City di awal musim Liga Inggris 2023-2024 sangat penting. Mantan pelatih Barcelona ini juga mengakui betapa hebatnya performa yang ditunjukkan Arsenal dan Liverpool hingga pekan ke-5 ini.

Manchester United

“Penting bagi kami setelah meraih treble adalah memenangi lima pertandingan. Itu adalah hal yang sangat bagus,” kata Guardiola, dilansir dari Metro, Rabu (20/9/2023).

“Anda tahu betapa kuatnya Arsenal di Goodison Park. Liverpool pun demikian dengan mentalitas yang berlanjut pada musim ini,” lanjutnya.

Setelah itu, Guardiola ditanya tanggapannya mengenai Man United yang merupakan rival sekota Man City. Mendengar pertanyaan itu, dia pun spontan tertawa kecil.

Halaman:
1 2
      
