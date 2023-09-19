Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam yang Dilamar Klub Liga 1 Korea Selatan, Iri?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |18:04 WIB
Media Malaysia Soroti Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam yang Dilamar Klub Liga 1 Korea Selatan, Iri?
Asnawi Mangkualam sempat mengatakan dirinya mendapat tawaran dari klub Liga 1 di Korea Selatan (Foto: Instagram)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, soroti kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, yang dilamar klub Liga 1 Korea Selatan. Timbul pertanyaan, apakah media Negeri Jiran tersebut iri terhadap kabar baik yang menghampiri bek kanan Timnas Indonesia itu?

Sebagaimana diketahui, Asnawi Mangkualam mengatakan bahwa dirinya sempat mendapat tawaran dari salah satu klub K League 1 alias Liga 1 Korea Selatan karena menginginkan jasanya. Hal itu diungkapkan pemain 23 tahun tersebut dalam wawancara di podcast kanal Youtube Sport77.

Namun, pemain milik Jeonnam Dragons itu menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan akhir dari kedua belah pihak. Asnawi Mangkualam hanya meminta doa yang terbaik kepada public sepakbola Indonesia.

“Itu tidak tahulah. Ada tawaran, tetapi belum tahu. Masih dalam proses. Doakan saja, doakan,” ujar Asnawi Mangkualam dalam wawancara di podcast kanal Youtube Sport77, dikutip Selasa (19/9/2023).

Kapten Timnas Indonesia itu memang berambisi besar untuk melebarkan sayapnya dengan bergabung ke tim yang bermain di Liga 1 Korea Selatan musim depan. Akan tetapi, fokusnya kini masih tertuju pada klubnya, Jeonnam Dragons, yang mentas di kompetisi K League 2 alias Liga 2 Korea Selatan.

Halaman:
1 2
      
