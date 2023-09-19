Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Takefusa Kubo Menggila Lawan Real Madrid, Ketakutan Jelang Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |08:54 WIB
Takefusa Kubo Menggila Lawan Real Madrid, Ketakutan Jelang Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Piala Asia 2023
Takefusa Kubo menggila di laga Real Sociedad melawan Real Madrid (Foto: Reuters/Isabel Infantes)
BINTANG Real Sociedad, Takefusa Kubo, menggila saat melawan Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024. Lantas, apakah pemain sayap 22 tahun itu ketakutan jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Piala Asia 2023 sehingga menunjukkan kualitasnya?

Sekadar diketahui, Takefusa Kubo tampil gemilang saat Real Sociedad melawat ke markas Real Madrid di pekan kelima Liga Spanyol 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Santiago Bernabeu, Senin (18/9/2023) dini hari WIB.

Takefusa Kubo beraksi di laga Real Sociedad melawan Real Madrid (Foto: Reuters/Isabel Infantes)

Real Sociedad sebenarnya kalah 1-2 dari Los Blancos -julukan Real Madrid- di laga ini. Namun, Takefusa Kubo bermain sangat impresif dengan mengacak-acak sisi kiri pertahan Real Madrid hingga menyita perhatian pencinta sepakbola dunia.

Bintang Timnas Jepang itu juga memberikan satu assist untuk gol Real Sociedad yang dicetak Ander Barrenetxea di menit 5. Takefusa Kubo yang berusia 22 tahun itu mengejutkan penonton Santiago Bernabeu enam menit kemudian ketika ia melakukan akselerasi.

Dia kemudian mencetak gol via tendangan keras ke sudut bawah dari luar kotak penalti Real Madrid. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap sedikit mengenai rekan setimnya Mikel Oyarzabal yang dinyatakan dalam posisi offside.

Bukan hanya itu, Takefusa Kubo juga berhasil membuat gelandang senior Real Madrid, Toni Kroos, tak berdaya. Winger Timnas Jepang itu mengolongi Kroos dan membuatnya harus melakukan pelanggaran.

Halaman:
1 2
      
