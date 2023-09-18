Link Live Streaming Al Hilal vs Navbahor di Liga Champions Asia 2023-2024, Klik di Sini!

LINK live streaming Al Hilal vs Navbahor di Liga Champions Asia 2023-2024 bisa diklik di sini. Pertandingan akan diselenggarakan di King Fahd International Stadium pada Selasa (19/9/2023) pukul 01.00 WIB.

Al Hilal akan mengalihkan perhatiannya kepada Liga Champions Asia 2023-2024 yang dimulai pada pekan ini. Tim yang dibela oleh penyerang asal Brasil, Neymar Jr, tersebut berada dalam Grup D di fase grup.

Klub asal Arab Saudi tersebut bersaing dengan Nassaji Mazandaran, Mumbai City, dan Navbahor. Navbahor, tim asa Uzbekistan, akan menjadi lawan pertama Al Hilal di fase grup.

Al Hilal punya modal bagus untuk melakoni laga ini. Sebab, Neymar dan kolega merupakan pemuncak klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 sejauh ini.

Dari enam kali bertanding, Al Hilal telah memenangkan lima partai di antaranya. Mereka pun menjadi pemuncak klasemen sementara dengan catatan 16 poin pada saat ini.

Dalam laga teranyarnya, Al Hilal sukses menggilas Al Riyadh. Salem Al Dawsari dan Malcom menjadi mesin gol mereka sejauh ini karena keduanya telah menyumbangkan total 11 gol sejauh ini.