Persis Solo vs PSIS Semarang: Laskar Mahesa Jenar Berambisi Perpanjang Rekor di Derby Jateng

SOLO – Duel Persis Solo vs PSIS Semarang di pekan ke-12 Liga 1 2023-2024 siap tersaji pada akhir pekan ini. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- pun bertekad berambisi perpanjang rekor di Derby Jateng.

Melihat catatan ke belakang, Laskar Mahesa Jenar punya tren bagus kala bertandang ke Solo. Tim asuhan Gilbert Agius itu belum pernah kalah dari Persis saat bermain di Stadion Manahan, Solo, sejak 2017.

Laskar Mahesa Jenar bahkan pernah mempecundangi Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- dengan skor 2-1 saat keduanya bentrok di Piala Presiden, pada 21 September 2022. Namun, Agius tak mau terlena dengan catatan itu.

Menurut Aguis, pertandingan melawan Persis besok malam akan berjalan sulit untuk timnya. Ia mengungkapkan bahwa Persis adalah tim yang sangat bagus saat bertanding di kandang. Mereka sangat agresif dan juga punya pemain serta pelatih yang bagus.

"Sekali lagi game yang sulit, namun kami sudah mempersiapkan dengan cukup bagus," ujar Agius di Stadion Manahan Solo, Jumat 15 September 2023.