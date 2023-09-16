Robert Lewandowski Lebih Pilih MLS daripara Liga Arab Saudi, tapi Ngaku Nyaman di Barcelona

BARCELONA - Robert Lewandowski mengaku pernah memikirkan untuk berkarier di Liga Amerika Serikat (MLS) ketimbang Liga Arab Saudi. Walau begitu, Lewy -sapaan akrabnya- merasa sangat nyaman di klubnya saat ini yaitu Barcelona.

Sebatas informasi, pemain asal Polandia itu diikat kontrak jangka panjang oleh Barcelona. Lewandowski, yang datang secara gratis pada 2022, dikontrak hingga 30 Juni 2026.

Eks Bayern Munich itu mengklaim sampai saat ini tidak pernah tertarik dengan Liga Arab Saudi. Namun, ia malah pernah terpikir untuk berkarier di MLS saat pandemi.

"Sebelum pandemi, saya memiliki gagasan kuat untuk pergi ke MLS, lalu entah bagaimana saya mengubahnya," kata Lewandowski dilansir dari Tutto Mercato Web, Sabtu (16/9/2023).

Pemain berusia 35 tahun itu mengatakan saat ini sudah terlanjur nyaman bersama Blaugrana. Oleh karena itu, ia akan terus berusaha memberikan kontribusi terbaiknya buat Barcelona.