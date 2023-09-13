Prediksi Juara Liga Champions 2023-2024 Versi Javier Zanetti: Manchester City Pertahankan Gelar!

MILAN – Prediksi juara Liga Champions 2023-2024 versi Javier Zanetti akan diulas dalam artikel ini. Wakil Presiden Inter Milan itu ternyata menilai Manchester City berpeluang besar mempertahankan gelar juara.

Tentu saja, ada alasan khusus yang melatarbelakangi penilaian Zanetti. Dia menjagokan Man City juara Liga Champions musim ini karena performa tim itu terus meningkat.

Tak ayal, Javier Zanetti mengatakan Manchester City terdepan untuk merebut kembali gelar juara Liga Champions. Akan tetapi, tim tersebut harus tampil konsisten dari laga ke laga.

"Saat ini, Manchester City memiliki skuad yang sangat lengkap. Tentu saja, karena menjadi juara terakhir, mereka akan mencoba lagi," kata Zanetti, dilansir dari Tuttomercato, Rabu (12/9/2023).

Sementara itu, untuk timnya sendiri, yakni Inter Milan, Zanetti menilai belum ada target juara untuk Liga Champions 2023-2024. Namun, timnya akan berusaha tampil baik agar dapat mencapai final.