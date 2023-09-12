Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Turkmenistan U-23 Bertahan Total, Timnas Indonesia U-23 Masih Unggul 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |20:39 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Turkmenistan U-23 Bertahan Total, Timnas Indonesia U-23 Masih Unggul 1-0
Suasana laga Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 masih unggul 1-0 atas Turkmenistan U-23 hingga menit ke-75. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (12/9/2023) malam WIB tersebut, Garuda Muda yang sudah unggul berkat gol Ivar Jenner di babak pertama tampak kesulitan untuk mencetak gol keduanya.

Padahal Timnas Indonesia U-23 sangat mendominasi pertandingan. Bahkan sejumlah peluang emas pun tercipta.

Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23

Sayangnya, semua peluang itu gagal menjadi gol. Hal itu karena Turkmenistan masih memiliki pertahanan yang kukuh.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
