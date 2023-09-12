Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Turkmenistan U-23 Bertahan Total, Timnas Indonesia U-23 Masih Unggul 1-0

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 masih unggul 1-0 atas Turkmenistan U-23 hingga menit ke-75. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (12/9/2023) malam WIB tersebut, Garuda Muda yang sudah unggul berkat gol Ivar Jenner di babak pertama tampak kesulitan untuk mencetak gol keduanya.

Padahal Timnas Indonesia U-23 sangat mendominasi pertandingan. Bahkan sejumlah peluang emas pun tercipta.

Sayangnya, semua peluang itu gagal menjadi gol. Hal itu karena Turkmenistan masih memiliki pertahanan yang kukuh.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: