HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23 Masih 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:35 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23 Masih 0-0
Timnas Indonesia U-23 masih ditahan 0-0 oleh Turkmenistan U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 sejauh ini masih ditahan 0-0 oleh Turkmenistan U-23 hingga menit ke-30. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (12/9/2023) malam WIB tersebut, sejatinya Garuda Muda bermain baik karena mampu mendominasi permainan.

Hanya saja pertahanan Turkmenistan masih begitu rapat. Timnas Indonesia U-23 sendiri sempat menggetarkan gawang Turkmenistan di menit kesembilan.

Sayangnya gol tersebut dianulir oleh wasit karena Pratam Arhan yang memberikan assist dianggap telah berada dalam posisi offside. Setelahnya, Garuda Muda masih bisa menyerang.

Bahkan beberapa kali peluang emas kembali tercipa. Namun, lagi-lagi tembok pertahanan Turkmenistan masih terlalu kuat.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024:

Halaman:
1 2
      
