LIGA ITALIA

Gerah Diejek Pemain Lemah karena Sering Cedera, Paul Pogba Siap Buktikan Diri

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |00:02 WIB
Gerah Diejek Pemain Lemah karena Sering Cedera, Paul Pogba Siap Buktikan Diri
Pemain Juventus, Paul Pogba. (Foto: Instagram/paulpogba)
A
A
A

TURIN - Pemain Juventus, Paul Pogba mulai gerah dengan ejekkan pemain lemah yang tertuju kepadanya karena kerap kali cedera. Ia pun siap membuktikan diri bahwa dirinya bukanlah pemain lemah seperti yang dikatakan kebanyakan orang.

Pogba dikabarkan kembali cedera setelah menjalani dua pertandingan di Liga Italia 2023-2024. Pemain asal Prancis itu kabarnya mengalami masalah pada punggungnya.

Karena itu, belum diketahui apakah Pogba akan absen dalam laga Juventus selanjutnya. Bianconeri -julukan Juventus- akan bersua Lazio setelah jeda internasional, tepatnya di laga lanjutan Liga Italia 2023-2024 pada 16 September 2023 mendatang.

Pogba mendapatkan kritik karena sering cedera, terutama pada musim lalu ketika dirinya harus absen dalam banyak pertandingan. Namun, pemain berusia 31 tahun itu tidak mau dianggap lemah.

Paul Pogba

"Saya ingin membuat mereka memakan kata-kata mereka. Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa saya tidak lemah," ucap Pogba dikutip dari Goal Internasional, Selasa (12/9/2023).

"Mereka bisa berbicara buruk tentang saya. Saya tidak akan pernah menyerah," tambahnya tegas.

Halaman:
1 2
      


Liga Italia Juventus Paul Pogba
