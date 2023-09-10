Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyerang Timnas Indonesia U-23 Rafael Struick Foto Bareng Ratu Namira, Langsung Jadi Sorotan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |21:17 WIB
Penyerang Timnas Indonesia U-23 Rafael Struick Foto Bareng Ratu Namira, Langsung Jadi Sorotan!
Rafael Struick kedapatan berfoto bersama Ratu Namira (Foto: TikTok/@mleuraas)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia U-23 Rafael Struick tengah menjadi sorotan usai foto bareng dengan Ratu Namira. Keduanya tampak tersenyum lebar saat berfoto bersama.

Seperti yang diketahui, sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia U-23 tengah dipanggil ke Solo untuk berjuang di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Beberapa pemain abroad tersebut seperti Ivar Jenner, Elkan Baggott, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, hingga Rafael Struick.

Rafael Struick berfoto bersama Ratu Namira (Foto: TikTok/@mleuraas)

Total 23 pemain Timnas Indonesia U-23 didaftarkan Shin Tae-yong untuk tampil melawan Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Laga melawan Taiwan sudah berlangsung pada Sabtu 9 September 2023 malam WIB, dengan hasil 9-0.

Dalam pesta gol tersebut, Rafael ikut menyumbang satu gol. Penampilan striker ADO Den Haag itu kemudian menuai sorotan.

Sebelum pertandingan, Rafael terlihat berfoto bersama seorang influencer bernama Ratu Namira. Momen itu terjadi di hotel tempat sang pemain menginap.

Warganet TikTok jelas saja langsung heboh melihat foto bareng Rafael dengan Ratu. Mayoritas menyoroti betapa tampannya pemain keturunan Jawa Tengah itu.

Halaman:
1 2
      
