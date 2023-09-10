Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Kedua: Thailand dan Malaysia Saling Pepet

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |00:01 WIB
Klasemen Sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Kedua: Thailand dan Malaysia Saling Pepet
Timnas Malaysia U-23 bertengger di posisi dua klasemen Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram/@famalaysia)
A
A
A

BERIKUT klasemen sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di matchday kedua. Timnas Thailand U-23 dan Timnas Malaysia U-23 saling pepet dengan nilai sempurna enam.

Thailand dan Malaysia sejauh ini belum menemui hambatan di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Kedua negara sama-sama meraih kemenangan pada dua laga pertamanya.

Timnas Thailand U-23

Malaysia menang 2-0 atas Timnas Bangladesh U-23 di laga pembuka, lalu menghancurkan Timnas Filipina U-23 dengan skor telak 4-0. Hal serupa dicatatkan Thailand pada dua laga awalnya.

The Young Elephant War menghancurkan Filipina 5-0. Lalu, Bangladesh disikat dengan skor akhir 3-0 pada pertandingan kedua yang digelar Sabtu 9 September 2023 malam WIB.

Sebetulnya, penentuan posisi di grup diambil dari head to head antara dua atau tiga kesebelasan yang bernilai sama. Namun, karena Thailand dan Malaysia belum bertemu, maka untuk sementara ditentukan dari selisih gol.

Puncak klasemen menjadi milik Thailand yang unggul selisih gol surplus delapan. Sementara itu, Malaysia berada di posisi dua dengan surplus enam gol.

Halaman:
1 2
      
