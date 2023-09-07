Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Jeda Internasional, Persija Jakarta Tunda Penanganan Cedera Riko Simanjuntak

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |00:02 WIB
Gara-Gara Jeda Internasional, Persija Jakarta Tunda Penanganan Cedera Riko Simanjuntak
Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak. (Foto: Instagram/riko.smnjuntak)
JAKARTA - Persija Jakarta terpaksa menunda penanganan cedera Riko Simanjuntak karena adanya jeda internasional. Menurut pemaparan dokter Persija, Ikhsan Eka Putra AIFO K, cedera Riko pun belum bisa ditangani karena saat ini sang pemain tengah berlibur di kampung halaman.

Sebagaimana diketahui, pemain yang akrab disapa si Kancil itu mengalami cedera saat berlaga melawan Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Sabtu 2 September 2023. Pemain itu andalan Persija itu ditarik keluar pada menit kedelapan setelah merasakan sakit di pahanya.

Ikhsan mengatakan Riko mengalami keluhan di paha kanan bagian belakang. Pemain itu pun langsung mendapatkan penanganan medis usai laga.

Akan tetapi, untuk penanganan lebih lanjut pihak dokter Persija belum bisa melakukannya. Sebab para pemain saat ini tengah diliburkan lantaran kompetisi ditunda imbas dari jeda internasional.

“Saat berlaga Riko mengalami nyeri di paha kanan belakangnya. Namun karena pelatih (Thomas Doll) memberikan libur selama lima hari hingga Kamis (7/9/2023), kini Riko sedang pulang ke kampung halamannya,” ujar Ikhsan dilansir dari laman Persija, Kamis (7/9/2023).

Pelatih Persija Thomas Doll memang meliburkan timnya karena jeda internasional. Itu menyusul jeda internasional yang mana ada pertandingan Timnas Indonesia sesuai agenda FIFA.

1 2
      
