Dicoret dari Timnas Brasil, Antony Akhirnya Buka Suara soal Tuduhan Tindak Kekerasan kepada sang Mantan

PEMAIN Manchester United, Antony merasa dirugikan dengan adanya isu tindakan kekerasan yang tertuju kepadanya. Gara-gara tuduhan dari mantan kekasihnya, Gabriela Cavallin itu, Antony kini bahkan sampai dicoret dari Tim Nasional (Timnas) Brasil.

Karena tuduhan itu sudah merugikannya, Antony akhirnya buka suara. Winger Man United itu kini tengah berusaha membersihkan namanya dengan cara menyelesaikan permasalahan tuduhan kekerasan tersebut.

Tentunya hal tersebut tidak mudah, mengungat Cavallin memiliki bukti kekerasan yang dilakukan Antony. Namun eks pemain Ajax Amsterdam itu memberikan bantahan.

Antony membeberkan persoalannya tersebut melalui akun sosia medianya di Instagram. Anthony mengatakan dirinya patuh melakukan prosedur yang ditetapkan.

Antony pun menegaskan tuduhan yang datang kepadanya tidak benar. Anthony berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti lainnya.

"Untuk menghormati penggemar, teman, dan keluarga saya, saya merasa berkewajiban untuk berbicara secara terbuka tentang tuduhan bohong yang dilakukan yang menjadi korbannya," tulis Antony, dipetik dari Independent, Rabu (6/9/2023).