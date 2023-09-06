Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dicoret dari Timnas Brasil, Antony Akhirnya Buka Suara soal Tuduhan Tindak Kekerasan kepada sang Mantan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |09:44 WIB
Dicoret dari Timnas Brasil, Antony Akhirnya Buka Suara soal Tuduhan Tindak Kekerasan kepada sang Mantan
Pemain Manchester United, Antony. (Foto: Instagram/antony00)
A
A
A

PEMAIN Manchester United, Antony merasa dirugikan dengan adanya isu tindakan kekerasan yang tertuju kepadanya. Gara-gara tuduhan dari mantan kekasihnya, Gabriela Cavallin itu, Antony kini bahkan sampai dicoret dari Tim Nasional (Timnas) Brasil.

Karena tuduhan itu sudah merugikannya, Antony akhirnya buka suara. Winger Man United itu kini tengah berusaha membersihkan namanya dengan cara menyelesaikan permasalahan tuduhan kekerasan tersebut.

Tentunya hal tersebut tidak mudah, mengungat Cavallin memiliki bukti kekerasan yang dilakukan Antony. Namun eks pemain Ajax Amsterdam itu memberikan bantahan.

Antony membeberkan persoalannya tersebut melalui akun sosia medianya di Instagram. Anthony mengatakan dirinya patuh melakukan prosedur yang ditetapkan.

Antony pun menegaskan tuduhan yang datang kepadanya tidak benar. Anthony berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti lainnya.

Gabriela Cavallin

"Untuk menghormati penggemar, teman, dan keluarga saya, saya merasa berkewajiban untuk berbicara secara terbuka tentang tuduhan bohong yang dilakukan yang menjadi korbannya," tulis Antony, dipetik dari Independent, Rabu (6/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190194/shin_tae_yong_mengirimkan_bantuan_ke_korban_bencana_sumatera_dan_disambut_masyarakat_setempat-Z4NK_large.jpg
Shin Tae-yong Kirim Bantuan ke Korban Bencana Sumatera, Disambut Warga Aceh Tamiang: Terima Kasih STY!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189012/calvin_verdonk_sumbang_125_paket_hygiene_kit_untuk_bencana_sumatera_cverdonk-lVGK_large.jpg
Salut! Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Sumbang 125 Paket Hygiene Kit untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188713/justin_hubner_wajib_mualaf_jika_ingin_menikahi_jennifer_coppe_justinhubner5-C6UI_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Wajib Mualaf Sebelum Nikahi Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/20/51/1658255/klasemen-akhir-sea-games-2025-indonesia-pecahkan-rekor-30-tahun-efv.jpg
Klasemen Akhir SEA Games 2025: Indonesia Pecahkan Rekor 30 Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/persebaya_surabaya_bermain_imbang_2_2_kontra_borne.jpg
Hasil Persebaya vs Borneo FC di Super League: Gol Menit Akhir Selamatkan Bajul Ijo dari Kekalahan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement