Hasil Real Madrid vs Getafe di Liga Spanyol 2023-2024: Jude Bellingham Jadi Pahlawan Los Blancos

MADRID - Real Madrid sukses mengamankan poin penuh kala menjamu Getafe pada laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Bermain di Santiago Bernabeu, Sabtu (2/9/2023) Los Blancos menang tipis 2-1.

Jude Bellingham menjadi pahlawan Real Madrid di laga kali ini. Gol telatnya di menit-menit akhir membuat pasukan Carlo Ancelotti sukses meraih tiga poin di laga kandang kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid dan Getafe bermain cukup hati-hati pada awal jalannya permainan babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih membaca pola permainan masing-masing.

Di luar dugaan, Getafe malah unggul lebih dahulu atas Real Madrid. Kepastian itu usai Borja Mayoral membobol gawang yang dikawal Kepa pada menit ke-25.

Los Blancos -julukan Real Madrid- lebih ngotot menyerang setelah tertinggal dalam laga itu. Sayangnya, pertahanan Getafe masih cukup solid menghalau serangan yang datang sampai akhir babak pertama.