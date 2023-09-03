Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Real Madrid vs Getafe di Liga Spanyol 2023-2024: Jude Bellingham Jadi Pahlawan Los Blancos

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |00:04 WIB
Hasil Real Madrid vs Getafe di Liga Spanyol 2023-2024: Jude Bellingham Jadi Pahlawan Los Blancos
Real Madrid menang tipis 2-1 atas Getafe di Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Real Madrid sukses mengamankan poin penuh kala menjamu Getafe pada laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Bermain di Santiago Bernabeu, Sabtu (2/9/2023) Los Blancos menang tipis 2-1.

Jude Bellingham menjadi pahlawan Real Madrid di laga kali ini. Gol telatnya di menit-menit akhir membuat pasukan Carlo Ancelotti sukses meraih tiga poin di laga kandang kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid dan Getafe bermain cukup hati-hati pada awal jalannya permainan babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih membaca pola permainan masing-masing.

Di luar dugaan, Getafe malah unggul lebih dahulu atas Real Madrid. Kepastian itu usai Borja Mayoral membobol gawang yang dikawal Kepa pada menit ke-25.

Los Blancos -julukan Real Madrid- lebih ngotot menyerang setelah tertinggal dalam laga itu. Sayangnya, pertahanan Getafe masih cukup solid menghalau serangan yang datang sampai akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
