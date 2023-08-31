Firza Andika Ungkap Perasaannya Jadi Bek Tengah Dadakan Persija Jakarta

JAKARTA – Firza Andika mengungkapkan perasaannya setelah dipercaya sebagai bek tengah ‘dadakan’ Persija Jakarta. Firza mengatakan sempat kesulitan, namun dia selalu siap untuk membayar kepercayaan sang pelatih.

Firza Andika dipercaya sebagai bek tengah untuk menggantikan peran Hansamu Yama yang menderita cedera. Padahal, pemain berusia 24 tahun itu sejatinya merupakan bek sayap Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

“Saat saya diarahkan untuk menggantikan Hansamu Yama jadi bek tengah, saya sedikit terkejut karena selalu fokus bermain sebagai bek sayap. Tapi, pasti saya berusaha sebisa mungkin memenuhi kepercayaan pelatih,” kata Firza dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Setelah menjalani beberapa pertandingan, kehadiran Firza mampu menjadi benteng kuat di lini pertahanan Persija. Namun begitu, Firza juga tidak jarang melakukan kesalahan fatal yang membuat Macan Kemayoran merugi.

Salah satunya adalah saat Persija ditahan imbang Arema FC 2-2, Minggu (20/8/2023) lalu. Kala itu, Firza mendapatkan kartu merah yang menyebabkan timnya pincang sejak awal babak kedua.

“Kesempatan itu (bermain sebagai bek tengah) datang lagi saat melawan Persebaya, Madura United, dan Arema FC. Memang pada saat saya dapat kartu merah saya tidak berhati-hati. Saya paham betul hal itu menciptakan konsekuensi yang besar untuk tim. Pastinya kejadian seperti tersebut menjadi pembelajaran buat saya,” ungkap Firza.