Liga Italia 2023-2024: Simone Inzaghi Beberkan Kunci Sukses Inter Milan di Dua Laga Awal

MILAN - Inter Milan menjalani awal musim Liga Italia 2023-2024 dengan catatan apik. I Nerazzurri -julukan Inter Milan- belum terkalahkan dalam dua laga awal yang mereka mainkan musim ini.

Hasil tersebut membuat Inter Milan berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan enam poin. Tim itu hanya berselisih gol dari Napoli dan AC Milan yang berada di posisi kedua dan pertama.

Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, mengatakan pramusim sudah dilalui timnya dengan cukup matang. Jadi, cukup pantas Inter Milan kini berada di performa terbaik untuk memenangkan laga demi laga dalam kompetisi.

"Kami telah melakukan persiapan yang baik. Para pemain bekerja dengan sangat baik setiap hari dan itu yang terpenting," kata Simone dilansir dari Tuttomercato, Selasa (29/8/2023).

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan Inter Milan memang tidak mudah untuk menang atas Monza (2-0) dan Cagliari (2-0). Hasil itu dia pastikan karena para pemain mampu menjalankan instruksinya dengan cukup baik.

"Kami puas dengan dua kemenangan ini," katanya.