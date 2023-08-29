Liverpool Susah Payah Kalahkan Newcastle United, Jurgen Klopp: Lebih Sulit daripada Lawan Barcelona!

NEWCASTLE UPON TYNE – Liverpool susah payah kalahkan Newcastle United di pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024. Mendapati kondisi ini, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp pun menyebut laga kontra Newcastle berjalan lebih sengit daripada saat timnya melawan tim raksasa Eropa, seperti Barcelona di Liga Champions.

“Itu jauh lebih sulit dibandingkan pertandingan melawan Barcelona (di Liga Champions),” ungkap Klopp, dilansir dari BBC, Selasa (29/8/2023).

“Hari ini berbeda. Kami tidak memulai pertandingan dengan baik, kami kebobolan satu gol dan mendapat kartu merah, lalu kami bermain lebih baik. Di babak kedua, perasaan itu terasa apakah ada sesuatu yang mungkin,” lanjutnya.

Ya, Liverpool meraih kemenangan usai melakukan comeback luar biasa atas Newcastle United di pekan ke-3 Liga Inggris 2023-2024. The Reds -julukan Liverpool- secara mengejutkan bisa mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-1 saat melawat ke Stadion St James Park, Minggu 27 Agustus 2023 malam WIB.