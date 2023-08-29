Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Susah Payah Kalahkan Newcastle United, Jurgen Klopp: Lebih Sulit daripada Lawan Barcelona!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |00:03 WIB
Liverpool Susah Payah Kalahkan Newcastle United, Jurgen Klopp: Lebih Sulit daripada Lawan Barcelona!
Jurgen Klopp kala mendampingi Liverpool berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

NEWCASTLE UPON TYNE Liverpool susah payah kalahkan Newcastle United di pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024. Mendapati kondisi ini, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp pun menyebut laga kontra Newcastle berjalan lebih sengit daripada saat timnya melawan tim raksasa Eropa, seperti Barcelona di Liga Champions.

“Itu jauh lebih sulit dibandingkan pertandingan melawan Barcelona (di Liga Champions),” ungkap Klopp, dilansir dari BBC, Selasa (29/8/2023).

Liverpool

“Hari ini berbeda. Kami tidak memulai pertandingan dengan baik, kami kebobolan satu gol dan mendapat kartu merah, lalu kami bermain lebih baik. Di babak kedua, perasaan itu terasa apakah ada sesuatu yang mungkin,” lanjutnya.

Ya, Liverpool meraih kemenangan usai melakukan comeback luar biasa atas Newcastle United di pekan ke-3 Liga Inggris 2023-2024. The Reds -julukan Liverpool- secara mengejutkan bisa mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-1 saat melawat ke Stadion St James Park, Minggu 27 Agustus 2023 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/51/1654985/sea-games-2025-janice-tjen-priska-nugroho-dan-aldila-sutjiadi-bawa-tenis-beregu-putri-indonesia-tembus-final-ysy.webp
SEA Games 2025: Janice Tjen, Priska Nugroho, dan Aldila Sutjiadi Bawa Tenis Beregu Putri Indonesia Tembus Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/thom_haye.jpg
Thom Haye Langsung Tegaskan Target Persib: Lupakan ACL 2, Gaspol Hajar Malut United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement