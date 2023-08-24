Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Olga Carmona, Pemain Spanyol yang Bermain di Final Piala Dunia Wanita 2023 Tanpa Mengetahui Kabar Duka Ayahnya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |01:11 WIB
Kisah Olga Carmona, Pemain Spanyol yang Bermain di Final Piala Dunia Wanita 2023 Tanpa Mengetahui Kabar Duka Ayahnya
Kisah Olga Carmona, pahlawan Timnas Putri Spanyol di Piala Dunia Wanita 2023, menjadi viral (Foto: Reuters/Hannah McKay)
KISAH Olga Carmona kini ramai diperbincangkan warganet. Betapa tidak, dia kehilangan sosok ayah tercinta, Jose Verdasco, ketika sedang berlaga di Final Piala Dunia Wanita 2023.

Olga Carmona memiliki perasaan campur aduk antara senang dan duka. Ia senang karena bisa mencetak gol pada menit ke-29, sehingga membawa Timnas Putri Spanyol menang atas Inggris 1-0 yang berlangsung di Stadion Australia, Minggu 20 Agustus 2023.

Olga Carmona

Sementara atas kemenangannya itu, ia menerima kenyataan ayahnya telah tiada. Hal itu baru diketahuinya setelah pertandingan.

"Kami sangat menyesal mengumumkan meninggalnya ayah Olga Carmona,” tulis pernyataan resmi Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) dikutip dari Independent, Kamis (24/8/2023).

"Kami mengirimkan pelukan yang paling tulus kepada Olga dan keluarganya di saat rasa sakit yang mendalam. Kami mencintaimu, Olga, kamu adalah sejarah sepak bola Spanyol,” imbuh pernyataan itu.

Dikutip dari BBC, ayah bek kiri Real Madrid itu memang telah lama berjuang melawan penyakit. Verdasco diketahui meninggal dunia pada Jumat 18 Agustus 2023.

