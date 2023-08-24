Maciej Gajos Senang Cetak Gol Debut untuk Persija Jakarta, tapi...

Maciej Gajos gembira bisa mencetak gol debut untuk Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA - Maciej Gajos senang karena akhirnya bisa mencetak gol debut untuk Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024. Sayangnya, gol itu tidak berhasil membawa Macan Kemayoran meraih poin penuh atas Arema FC.

Persija Jakarta bermain 2-2 melawan Arema FC pada laga pekan kesembilan Liga 1 2023-2024, Minggu 20 Agustus silam, di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Gol pertama tuan rumah disarangkan Gajos pada menit ke-23.

Selain berhasil mencetak gol, umpan lambung pemain asal Polandia itu berhasil disundul Hanif Sjahbandi. Bola memang ditepis kiper, tetapi gelandang berpaspor Indonesia itu bisa memasukkannya ke gawang.

Usai laga, Gajos mengungkapkan rasa senangnya. Mantan pemain Lechia Gdansk itu tak hanya senang karena mencetak gol debut, melainkan juga dipercaya tampil penuh untuk pertama kali oleh Thomas Doll.

“Saya senang bisa mencetak gol. Saya pun cukup puas akhirnya saya bermain 90 menit,” ujar Gajos, dinukil dari situs resmi Persija, Kamis (24/8/2023).

Namun, pemain berusia 32 tahun itu menyayangkan kontribusinya pada laga kontra Arema tak mampu membawa Persija meraih kemenangan. Hasil imbang itu sekaligus memperpanjang puasa kemenangan.