Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Maciej Gajos Senang Cetak Gol Debut untuk Persija Jakarta, tapi...

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |00:07 WIB
Maciej Gajos Senang Cetak Gol Debut untuk Persija Jakarta, tapi...
Maciej Gajos gembira bisa mencetak gol debut untuk Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Maciej Gajos senang karena akhirnya bisa mencetak gol debut untuk Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024. Sayangnya, gol itu tidak berhasil membawa Macan Kemayoran meraih poin penuh atas Arema FC.

Persija Jakarta bermain 2-2 melawan Arema FC pada laga pekan kesembilan Liga 1 2023-2024, Minggu 20 Agustus silam, di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Gol pertama tuan rumah disarangkan Gajos pada menit ke-23.

Maciej Gajos

Selain berhasil mencetak gol, umpan lambung pemain asal Polandia itu berhasil disundul Hanif Sjahbandi. Bola memang ditepis kiper, tetapi gelandang berpaspor Indonesia itu bisa memasukkannya ke gawang.

Usai laga, Gajos mengungkapkan rasa senangnya. Mantan pemain Lechia Gdansk itu tak hanya senang karena mencetak gol debut, melainkan juga dipercaya tampil penuh untuk pertama kali oleh Thomas Doll.

 BACA JUGA:

“Saya senang bisa mencetak gol. Saya pun cukup puas akhirnya saya bermain 90 menit,” ujar Gajos, dinukil dari situs resmi Persija, Kamis (24/8/2023).

Namun, pemain berusia 32 tahun itu menyayangkan kontribusinya pada laga kontra Arema tak mampu membawa Persija meraih kemenangan. Hasil imbang itu sekaligus memperpanjang puasa kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652929/hadir-di-iss-2025-mosc-siap-perkuat-ekosistem-kesehatan-olahraga-lewat-inovasi-hby.webp
Hadir di ISS 2025, MOSC Siap Perkuat Ekosistem Kesehatan Olahraga Lewat Inovasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/hary_tanoesoedibjo_pobsi.jpg
Hary Tanoesoedibjo Siapkan Bonus Rp200 Juta per Emas! Atlet Biliar Indonesia Siap Guncang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement