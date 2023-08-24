Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Kaoru Mitoma, Sarjana dengan Tesis tentang Dribble hingga Menjadi Winger Mematikan Liga Inggris

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |02:09 WIB
Kisah Kaoru Mitoma, Sarjana dengan Tesis tentang Dribble hingga Menjadi Winger Mematikan Liga Inggris
Kisah Kaoru Mitoma, sarjana dengan tesis soal dribble, menjelma sebagai winger mematikan di Liga Inggris sungguh menarik (Foto: Reuters/Andrew Boyers)
KISAH Kaoru Mitoma belakangan ini menjadi perbincangan publik dan pencinta sepakbola dunia. Bagaimana tidak, pemain asal Jepang ini memiliki kisah yang menginspirasi banyak orang.

Tidak hanya itu saja, seusai dirinya menyelesaikan pendidikan sarjana, namanya semakin melejit. Saking terkenalnya, Mitoma mendapat julukan winger mematikan di Liga Inggris.

Kaoru Mitoma (Brighton and Hove Albion) menjelma menjadi raja dribble di Liga Inggris (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Kisah Inspiratif Kaoru Mitoma

Pemain kelahiran 20 Mei 1997 itu mengawali kariernya di dunia sepakbola sejak usia 10 tahun. Ia masuk akademi Kawasaki Frontale di level U-19. Lalu, Mitoma dipromosikan ke U-18 dan senior saat remaja.

Tak disangka-sangka tawaran bergengsi dan menggiurkan tersebut ternyata ditolak olehnya. Mitoma lebih tertarik untuk memilih dunia pendidikan di Universitas Tsukuba ketimbang memulai debut di klub sepakbola profesional.

Mitoma kala itu merasa masih belum siap untuk berkarier di dunia sepakbola. Seiring berjalannya waktu, ia memilih menuntut ilmu dan mendalami Pendidikan Jasmani.

Keseriusannya dalam dunia sepak bola ternyata dituangkan melalui judul tesisnya yaitu tentang dribbling. Dari hasil observasi, ia melihat teknik dribbling merupakan faktor penting dalam permainan sepakbola.

Halaman:
1 2
      
