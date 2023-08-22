Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Calon Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |05:06 WIB
Bintang Al-Nassr, Cristiano Ronaldo
BERIKUT lima calon top skor Liga Arab Saudi 2023-2024. Berdatangannya para pemain bintang membuat persaingan gelar top skor atau pencetak gol terbanyak semakin menarik.

Musim lalu, striker Al Ittihad, Abderrazak berada di posisi teratas dengan koleksi 21 gol. Sementara megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo berada di urutan kelima dengan torehan 14 gol.

Kali ini, Okezone.com akan membahas mengenai lima calon top skor Liga Arab Saudi 2023-2024. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Karim Benzema

Mantan bomber Real Madrid, Karim Benzema langsung masuk ke dalam daftar calon top skor Liga Arab Saudi 2023-2024. Ketajamannya saat bersama skuad Los Blancos tentu jadi alasan utama.

Namun, Benzema masih belum mendapat sentuhan terbaiknya bersama Al Ittihad. Ia belum mencetak gol untuk klub barunya itu di ajang Liga Arab Saudi 2023-2024.

4. Roberto Firmino


Roberto Firmino langsung tampil gacor bersama Al Ahli di Liga Arab Saudi 2023-2024. Didatangkan dari Liverpool, Firmino langsung mencetak tiga gol dari dua pertandingan yang dimainkan.

Pemain asal Brasil ini seakan membuktikan kalau dirinya belum habis. Melihat penampilan apiknya di awal musim, jelas tak berlebihan untuk memasukkan Firmino ke dalam daftar kali ini.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
