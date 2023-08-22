RANS Nusantara FC vs Dewa United Berakhir Imbang, Jan Olde Riekerink Tetap Puas Hanya Raih 1 Poin

DUEL Rans Nusantara FC vs Dewa United di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024 harus berakhir dengan skor imbang 1-1. Meski begitu, pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, tetap merasa puas timnya hanya meraih 1 poin.

Pelatih asal Belanda itu menilai Dewa United bermain cukup baik dan lebih agresif dibandingkan sebelumnya. Hasil di laga tersebut dianggap bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain jelang laga berikutnya.

“RANS datang dengan hasil yang baik di pertandingan terakhir. Di satu sisi, kami sebaliknya. Evaluasi kami, kami bermain cukup baik dengan filosofi bermain kami dan kami bermain agresif dibandingkan sebelumnya," ujar Jan Olde Riekerink, dilansir dari laman Liga, Selasa (22/8/2023).

“Ada dua hal yang baik di laga ini, kami bermain lebih baik dan kami juga mampu menciptakan beberapa peluang. Kesimpulan di laga ini jadi menambah kepercayaan diri kami untuk pertandingan selanjutnya," sambungnya kemudian.

Ya, Dewa United hanya meraih satu poin ketika menghadapi RANS Nusantara FC di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Laga itu digelar Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu 19 Agustus 2023.