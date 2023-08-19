Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Viral Aksi Bodyguard Lionel Messi, Berdiri di Pinggir Lapangan Layaknya Hakim Garis

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |03:01 WIB
Viral Aksi Bodyguard Lionel Messi, Berdiri di Pinggir Lapangan Layaknya Hakim Garis
Penggawa Inter Miami, Lionel Messi (Foto: MLS)
A
A
A

FORT LAUDERDALE – Aksi bodyguard Lionel Messi di Inter Miami tengah viral di media sosial. Sang bodyguard menjadi perhatian karena berada di pinggir lapangan layaknya hakim garis.

Seperti diketahui, Lionel Messi saat ini bermain di Liga Amerika Serikat bersama Inter Miami. Pemain 36 tahun itu dikontrak klub hingga Desember 2025.

Lionel Messi memiliki kebebasan baru di sana. Jumlah pencinta sepak bola di sana tidak banyak jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa Barat. Situasi tersebut membuat Messi dan keluarganya bisa lebih bebas bepergian ke mana-mana.

Namun demikian, Messi tetap memiliki pengawal pribadi di Inter Miami sebagai langkah antisipasi dari kelakuan fans fanatik dan hal buruk lainnya. Sang bodyguard benar-benar mengikuti Messi ke manapun dia pergi.

Pemandangan unik itu menjadi perbincangan hangat pencinta sepak bola dunia. Sang bodyguard dikabarkan dipekerjakan oleh Inter Miami untuk mengawal Messi. Sejumlah video di media sosial menunjukkan kegiatan sang bodyguard dalam menjaga sang pemain.

Dilansir dari Sport Bible, Jumat (18/8/2023), sang bodyguard sudah menunggu ketika Messi turun dari bus. Sang bodyguard memastikan para fans tidak berdiri terlalu dekat dengan mantan pemain Barcelona itu ketika mereka mengambil gambar dan meminta tanda tangan.

Halaman:
1 2
      
