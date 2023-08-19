Xavi Hernandez Tanggapi Rumor Ansu Fati ke Real Madrid

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menanggapi rumor kepindahan Ansu Fati ke Real Madrid. Juru taktik asal Spanyol itu memastika sang pemain akan tetap bersama skuad Blaugrana.

Xavi bahkan mengatakan kabar kepindahan Ansu Fati menuju Real Madrid hanya sebuah lelucon belaka. Desas-desus rumor Fati tiba-tiba saja muncul di jendela transfer musim panas ini.

Tak tanggung-tanggung, laporan yang beredar menyebutkan kalau wonderkid Barcelona itu dikaitkan dengan Real Madrid, yang merupakan rival mereka. Merespons rumor itu, Xavi memastikan Ansu akan tetap berseragam Barcelona.

“Ini lelucon, bukan? Saya sudah sangat blak-blakan tentang Ansu,” kata Xavi, dilansir dari Barca Universal, Jumat (18/8/2023).

Menurutnya, rumor tersebut sangat tidak masuk akal. Di sisi lain, Xavi menegaskan bahwa Fati merupakan salah satu pemain penting Barcelona. Dengan ucapannya itu, kemungkinan besar Blaugrana tidak akan melepas wonderkidnya itu.

“Perdebatan yang dihasilkan tidak masuk akal. Ansu adalah pemain penting dan merupakan bagian dari warisan klub, sekarang dan di masa depan,” tegas Xavi.