Krisis Penjaga Gawang, Bayern Munich Pertimbangkan Rekrut David de Gea

MUNICH – Kabar baru muncul terkait kelanjutan karier David de Gea setelah meninggalkan Manchester United. Kiper asal Spanyol itu dikabarkan mendekat ke raksasa Liga Jerman, Bayern Munich.

Dilaporkan The Sun, Kamis (17/8/2023), Bayern tengah mengalami krisis penjaga gawang. Kiper andalan asal Jerman, Manuel Neuer, masih cedera. Sementara itu, Yann Sommer hengkang ke Inter Milan.

Oleh karena itu, pelatih kepala klub, Thomas Tuchel, sangat ingin mendapatkan kiper baru. Sementara itu sumber lain menyebutkan David de Gea dan kiper Manchester City, Stefan Ortega, berada dalam daftar incaran Bayern.

Klub berjuluk Die Roten itu telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan De Gea. Kiper asal Spanyol itu telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Bayern Munich. Akan tetapi, kepindahan itu diyakini tidak dapat berlangsung cepat.

Transfer De Gea ke Bayern Munich bisa gagal karena Die Roten memprioritaskan Stefan Ortega. De Gea mungkin terpaksa menanti lebih lama lagi untuk mendapatkan klub baru setelah dia pergi dari Man United.